هيئة مقدسية تدعو لردع الاحتلال وتطوير مشروع الرباط في الأقصى

حذرت الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير من خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات إسرائيلية متصاعدة.

وقال رئيس الهيئة ناصر الهدمي إنّ هناك ضرورة ملحة لتطوير مشروع الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والبحث عن أساليب جديدة ومختلفة لردع الاحتلال، لا تكون مقتصرة على المقدسيين فقط بل على كل الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنّ الاعتكاف والرباط خدم المسجد الأقصى وساهم في حمايته، لكنه مشروع استهدفه الاحتلال بملاحقة المرابطين وقتلهم واعتقالهم وإبعادهم.

وأضاف أنّ الدور المطلوب هو مشاركة الجميع في العمل والتفكير على نصرة المسجد المبارك، واستخدام كل الأدوات حتى لا يُسمح للاحتلال بانتهاك الأقصى ونحن أحياء.

ونبه إلى أنّ الموضوع خطير جدًّا، لأنّ الاحتلال وصل لمراحل متقدمة في مشروع هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.

وأوضح أنّ سيطرة الاحتلال على الأقصى واقتحام المستوطنين، جريمة كبرى وخطوة أولى لإلغاء تأثير المسجد على الشعب الفلسطيني.

وذكر الهدمي بقدرة الاحتلال على إخراج المسلمين في أوقات كثيرة من الأقصى وتفريغه من المصلين، في إشارة إلى إمكانية فرض السيطرة عليه.

وأكد عدم وجود أي سيادة فلسطينية على الأقصى، وعدم وجود خطة استراتيجية لحمايته من الاحتلال، وأنّ الحراك الفلسطيني يعتمد على ردات الفعل فقط.

الهدمي تحدث أيضًا عن محاولات الاحتلال لتحويل باحات الأقصى لساحات عامة، وترجمها في صور المستوطنة العارية أمام مسجد قبة الصخرة.

وقال إنّ الاحتلال لا ينظر الى قداسة المكان، بل يرى فيه عاملًا مؤثرًا وجامعًا للأمة الإسلامية يجب إلغاؤه.

المصدر / فلسطين أون لاين