تحديد موعد نهائي بطولة النخبة التنشيطية

غزة/ فلسطين أون لاين :

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة النخبة الثانية لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم، عن موعد المباراة النهائية للبطولة التي تحمل اسم بطولة الشهداء بنسختها الثانية.

وتقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب فلسطين الرياضي، على أن تنطلق عند الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنّ المباراة النهائية في حال انتهت بالتعادل في الوقت الأصلي سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.

وكان نادي الصداقة قد حجز مقعده كطرف أول في النهائي عن المجموعة الثانية عقب فوزه أول من أمس على خدمات رفح بنتيجة (1/3)، ليصبح رصيده 6 نقاط، بغض النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين في المجموعة.

مباراة الأربعاء ..

وتُستأنف البطولة مساء الأربعاء، عندما يواجه فريق شباب خانيونس نظيره اتحاد بيت حانون على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ضمن مباريات المجموعات الأولى من المسابقة، حيث سيتم من خلالها تحديد الطرف الثاني في النهائي، حيث يكفي فريق شباب خان يونس الفوز أو التعادل، بينما بيت حانون يحتاج للفوز فقط.