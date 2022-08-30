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اختتام دورة حكام تثقيفية في غزة

30 اغسطس 2022 . الساعة 22:13 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين :

اختتمت اللجنة الرياضية في منطقة جنوب مدينة غزة،  دورة "حكام نحو القدس" التثقيفة لكرة القدم، واستضافتها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وأشرف عليها ملتقى حكام كرة القدم في فلسطين.

وشارك في الدورة 25 متدربا، واستمرت فعالياتها قرابة الشهر ونصف، في مقر الكلية ونادي المجمع الإسلامي وحاضر فيها كادر الملتقى ممثلا برئيسه عبدالرؤوف السدودي والكباتن زكي بارود وإيهاب الاغا وخالد النعيزي و محمود البحيصي وخيري الشحري وأحمد عويص،  بمتابعة إياد الغلاييني و محمد الحاج.

وساد جو من التفاؤل والسعادة من قبل المشاركين  الذين تجاوبوا بشكل كبير مع برنامج الدورة الذي تميز بالجدية والانضباط التام، وشرح خلالها المحاضرون مواد القانون وتعديلاته بشكل كامل.

كما تم خلال الدورة عرض العديد من الحالات التحكيمية، واختتمت بتقديم الإمتحان التحريري تبعه لقاء عملي كامل تعرف خلاله المشاركون  على  طريقة الإستعداد لإدارة المباريات وكيفية الجري والتعامل مع اللاعبين والاداريين وكل ما يجب أن يعرفه الحكم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن إقامة حفل ختامي للدورة وتسليم الشهادات وتكريم المشاركين.

#دورة حكام تثقيفية

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