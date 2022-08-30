مدرب جديد يقود فريق نادي الزيتون

غزة / مؤمن الكحلوت:

قاد الكابتن أدهم عبد العال تدريبات فريق نادي الزيتون لكرة القدم على مدار الأيام الماضية، خلفاً للمدرب المستقيل مجدي أبو ناصر.

وتأتي استقالة أبو ناصر، قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري الذي سيبدأ في التاسع من سبتمبر القادم، حيث سيُشارك الفريق في دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال.

ويلعب فريق نادي الزيتون عدة مباريات تجريبية قبل خوض مباريات بطولة الدوري، حيث يواجه فريق أهلي النصيرات يوم الأربعاء، ومن ثم فريق الرباط يوم الخميس، ويختتم مبارياته بمواجهة الأهلي يوم الأحد القادم.

وتعاقد نادي الزيتون مع 19 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كان أخرهم (أحمد جندية، حكيم الشافعي، مصطفى مطر، ومحمد جندية، ومحمد موسى، وعبدالله الحج محمد).