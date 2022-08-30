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الأهلي يكتسح سيراميكا في ختام الدوري المصري

30 اغسطس 2022 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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الأهلي المصري

اختتم الأهلي، مشواره بالدوري المصري هذا الموسم بفوز عريض على ضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة (4-0) أمس، بستاد السلام في الجولة 34 والأخيرة.

تقدم أحمد سيد غريب للأهلي في الدقيقة 35، وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 68، وأحرز الموزمبيقي لويس ميكيسوني الهدف الثالث في الدقيقة 72، ثم سجل الواعد رأفت خليل الهدف الرابع في الدقيقة 78.

ولعب سيراميكا كليوباترا منقوصًا منذ الدقيقة 67 بعد طرد الغاني كوامي بونسو خلال ضربة الجزاء التي ارتكبها ضد أحمد سيد غريب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 37 نقطة في المركز 12.

ونجح أحمد غريب في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 35 بعد تمريرة بينية من أحمد عبد القادر استغلها غريب، وأودع الكرة في المرمى ببراعة.

وحصل أحمد سيد غريب على ضربة جزاء للأهلي بعد التحام ضده من بونسو في منطقة الجزاء مستغلًّا كرة بينية من ميكيسوني، ونال بونسو البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو، وسجل رامي ربيعة الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وسجل ميكيسوني الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة بينية من كريم فؤاد، إذ راوغ الحارس عامر عامر وأودعها في المرمى.

وسجل رأفت خليل الهدف الرابع للأهلي من تمريرة بينية من محمد محمود، ليودعها في المرمى ببراعة في الدقيقة 78.

المصدر / وكالات
#الدوري المصري #كرة قدم #الاهلي المصري #سيراميكا كليوباترا

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