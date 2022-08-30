فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: مخطط اقتحام قرية النبي صموئيل ومسجدها جريمة يجب عدم تمريرها

12 عملية إطلاق نار في الضفة المحتلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

مقابل 100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يضم البرازيلي أنتوني من أياكس

أبو حسنة لـ"فلسطين": أزمة الأونروا المالية مركبة وتتكرر سنويًّا

سان جيرمان يتخلى عن لاعبه الأرجنتيني ليوفنتوس

شقيقة المعتقل هريش: ضغوطات تمارس على أهالي المعتقلين السياسيين لوقف فعالياتهم

رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية (الإكمال) الثانوية العامة 2022

الاحتلال يرفض مجدداً الإفراج عن الأسير خليل عواودة

إقالة مدرب في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة 0-9 أمام ليفربول

جبارين: معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الذي يستنفر نصرة لهم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

12 عملية إطلاق نار في الضفة المحتلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

30 اغسطس 2022 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

شهدت الضفة الغربية المحتلة، 12 عملية إطلاق نار، و11 نقطة مواجهة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وسجلت الضفة 3 إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في 3 مناطق، كما ألقى الشبان الفلسطينيون زجاجة حارقة وأحرقوا سيارة للمستوطنين.

وشهدت بلدة سلواد ومستوطنة نبي تسوف في رام الله عملية إطلاق نار، فيما اندلعت مواجهات في بيتونيا ومستوطنة بسجوت.

أما في طوباس، فاندلعت مواجهات في الفارعة، كما أطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال، بينما شهد حاجز الجملة  وقباطية في جنين عملية إطلاق نار، واندلاع مواجهات.

 وفي نابلس، فسجلت المدينة عمليتي ثلاث عمليات إطلاق نار في مستوطنة يتسهار ومخيم بلاطة والأحياء الشرقية وروجيب وقبر يوسف، إلى جانب اندلاع مواجهات في المناطق، ما أدى لإصابة اثنين من المستوطنين بالرصاص واحراق سيارتهم.

وألقى مواطنون الحجارة صوب مركبات المستوطنين في إماتين بقلقيلية، وفي تقوع ببيت لحم، فيما اندلعت مواجهات على المدخل الجنوبي لأريحا.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات على حاجز أبو الريش ألقى خلالها الشبات الحجارة صوب جنود الاحتلال، كما ألقوا حجارة صوب مركبات المستوطنين في مستوطنة غوش عتصيون في الخليل.

 أما فيما يتعلق العمليات النوعية، فشهدت الضفة إطلاق النار على حاجز الجلمة في جنين، وعلى نقطة عسكرية قرب سلواد في رام الله.

كما سجلت الضفة إطلاق النار مرتين خلال 48 ساعة على مستوطنة يتسهار في نابلس وإصابة جندي بعد إطلاق نار مستوطنة نبي تسوف قرب النبي صالح في رام الله، إلى جانب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام قباطية في مدينة جنين، و في روجيب قضاء نابلس.

وأصيب مستوطنين بالرصاص وإحراق سيارتهما في منطقة قبر يوسف، كما جرى إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام الفارعة في طوباس، وفي الاحياء الشرقية وكذلك مخيم بلاطة في نابلس، وخلال اقتحام المنطقة الصناعية في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #عملية #إطلاق نار #الضفة المحتلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة