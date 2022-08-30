12 عملية إطلاق نار في الضفة المحتلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

شهدت الضفة الغربية المحتلة، 12 عملية إطلاق نار، و11 نقطة مواجهة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وسجلت الضفة 3 إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في 3 مناطق، كما ألقى الشبان الفلسطينيون زجاجة حارقة وأحرقوا سيارة للمستوطنين.

وشهدت بلدة سلواد ومستوطنة نبي تسوف في رام الله عملية إطلاق نار، فيما اندلعت مواجهات في بيتونيا ومستوطنة بسجوت.

أما في طوباس، فاندلعت مواجهات في الفارعة، كما أطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال، بينما شهد حاجز الجملة وقباطية في جنين عملية إطلاق نار، واندلاع مواجهات.

وفي نابلس، فسجلت المدينة عمليتي ثلاث عمليات إطلاق نار في مستوطنة يتسهار ومخيم بلاطة والأحياء الشرقية وروجيب وقبر يوسف، إلى جانب اندلاع مواجهات في المناطق، ما أدى لإصابة اثنين من المستوطنين بالرصاص واحراق سيارتهم.

وألقى مواطنون الحجارة صوب مركبات المستوطنين في إماتين بقلقيلية، وفي تقوع ببيت لحم، فيما اندلعت مواجهات على المدخل الجنوبي لأريحا.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات على حاجز أبو الريش ألقى خلالها الشبات الحجارة صوب جنود الاحتلال، كما ألقوا حجارة صوب مركبات المستوطنين في مستوطنة غوش عتصيون في الخليل.

أما فيما يتعلق العمليات النوعية، فشهدت الضفة إطلاق النار على حاجز الجلمة في جنين، وعلى نقطة عسكرية قرب سلواد في رام الله.

كما سجلت الضفة إطلاق النار مرتين خلال 48 ساعة على مستوطنة يتسهار في نابلس وإصابة جندي بعد إطلاق نار مستوطنة نبي تسوف قرب النبي صالح في رام الله، إلى جانب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام قباطية في مدينة جنين، و في روجيب قضاء نابلس.

وأصيب مستوطنين بالرصاص وإحراق سيارتهما في منطقة قبر يوسف، كما جرى إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام الفارعة في طوباس، وفي الاحياء الشرقية وكذلك مخيم بلاطة في نابلس، وخلال اقتحام المنطقة الصناعية في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين