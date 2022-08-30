سان جيرمان يتخلى عن لاعبه الأرجنتيني ليوفنتوس

توصّل لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي للانتقال إلى صفوفه، بحسب ما أعلن مدربه في باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، وسيغيب عن مباراة نادي العاصمة الأربعاء أمام تولوز ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري.

وقال غالتييه الثلاثاء "لن يتواجد باريديس مع المجموعة. تبادلت الحديث معه بعد التمرين. نعلم انه توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس الذي سنواجهه بعد فترة قصيرة (في 6 أيلول/سبتمبر في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا)".

وأضاف "ذهنه في مكان آخر، ولم يعد ينقص سوى الاتفاق بين الناديين. لم اشركه مع المجموعة لكي يحضّر رحيله وعدم وجود في التشكيلة لاعب، من الممكن، أن يغادر النادي بعد 24 ساعة".

ويأتي رحيل باريديس ضمن سياسة النادي لتجديد التشكيلة وبناء لرغبة الادارة الرياضية الجديدة التي تسلمت مهامها هذا الصيف مع قدوم البرتغالي لويس كامبوس كمستشار لكرة القدم والمدرب غالتييه.

وكان سان جرمان تخلى عن العديد من لاعبي خط الوسط، مع رحيل على سبيل الاعارة كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم والاسباني أندير هيريرا والشاب إريك جونيو دينا إيبيمب (21 عاماً) توالياً إلى روما الإيطالي وأتلتيك بلباو الاسباني وأينتراخت فرانكفورت الالماني، في حين باتت مغادرة السنغالي إدريسا غي مجرد مسألة وقت قبل اقفال سوق الانتقالات الصيفية منتصف ليل الأربعاء.

في المقابل، دعّم سان جرمان صفوفه بالتعاقد مع لاعبَي خط الوسط البرتغاليين فيتينيو وريناتو سانشيس، بانتظار قدوم الاسباني فابيان رويس من نابولي الإيطالي الذي بات "قريباً جداً" حسب أقوال غالتييه.

ووصل باريديس (28 عاماً) إلى باريس في كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من زينيت سان بطرسبورغ الروسي (2017-2019) مقابل 47 مليون يورو، بعدما تنقل في عدة أندية إيطالية هي كييفو فيرونا وروما وإمبولي.

ويعتبر الدولي الأرجنتيني من اللاعبين المقربين جداً من مواطنه النجم ليونيل ميسي، وقد فازا معا بمسابقة كوبا أميركا مع "ألبيسيليستي" عام 2021. ومع سان جرمان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي وبالكأس المحلية مرتين وكأس الأندية مرة.

وسينضم باريديس في يوفنتوس إلى مواطنه أنخل دي ماريا وأدريان رابيو اللذين لعبا بدورهما في صفوف سان جرمان.

المصدر / وكالات