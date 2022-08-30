فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقابل 100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يضم البرازيلي أنتوني من أياكس

أبو حسنة لـ"فلسطين: أزمة الأونروا المالية مركبة وتتكرر سنويًّا

سان جيرمان يتخلى عن لاعبه الأرجنتيني ليوفنتوس

شقيقة المعتقل هريش: ضغوطات تمارس على أهالي المعتقلين السياسيين لوقف فعالياتهم

رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية (الإكمال) الثانوية العامة 2022

الاحتلال يرفض مجدداً الإفراج عن الأسير خليل عواودة

إقالة مدرب في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة 0-9 أمام ليفربول

جبارين: معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الذي يستنفر نصرة لهم

الاحتلال يُحوّل نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح للاعتقال الإداري

النصر السعودي يعزز صفوفه بالإسباني ألفارو

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إقالة مدرب في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة 0-9 أمام ليفربول

30 اغسطس 2022 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
...
سكوت باركر

أقال نادي بورنموث العائد الى الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم هذا الموسم، مدربه سكوت باركر الثلاثاء، بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها فريقه امام ليفربول بتسعة اهداف نظيفة السبت.

وسيشرف على تدريب الفريق بشكل موقت غاري أونيل علما بأن الفريق خسر 3 مباريات من أصل أربع خاضها في الموسم الجديد ويحتل المركز السابع عشر في الترتيب.

وقال مالك النادي ماكسيم ديمين "أود ان اعبر عن امتناني الى سكوت وجهازه الفني على الجهود التي بذلوها خلال فترة تواجدهم معنا".

واضاف "عودتنا الى مصاف أندية الدرجة الممتازة نهاية الموسم الماضي بإشراف سكوت ستبقى عالقة في الاذهان على انها الأكثر نجاحا في تاريخنا".

وتابع "لكن من أجل مواصلة عملية تطورنا كفريق وكناد، كان من الضروري ان تكون استراتيجيتنا متناسقة من أجل ادارة النادي بطريقة متواصلة".

وكان باركر (41 عاماً) انتقد علنا ادارة النادي لعدم مبادرتها الى تعزيز صفوف الفريق بعد الصعود الى الدرجة الممتازة.

المصدر / وكالات
#الدوري الإنجليزي #كرة قدم #بورنموث #سكوت باركر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة