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النصر السعودي يعزز صفوفه بالإسباني ألفارو

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النصر السعودي يعزز صفوفه بالإسباني ألفارو

30 اغسطس 2022 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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ألفارو جونزاليس لاعب النصر الجديد


أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الاسباني ألفارو غونزاليس في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع مرسيليا الفرنسي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر. 

وانتهى عقد المدافع الاسباني مع النادي المتوسطي في الأوّل من آب/أغسطس الجاري.

ودخل النصر في مفاوضات مع بعض المدافعين كالبلجيكي جايسون ديناير والأميركي جون بروكس، وكان قريباً من استقدام الأول لولا الاختلاف حول بعض بنود العقد. 

وسبق للمدافع الفارو أن دافع عن ألوان أربعة أندية اسبانية، هي راسينغ سانتاندر عام 2009 وريال سرقسطة (2012) وإسبانيول (2014) وفياريال  (2016)، قبل انتقاله إلى مرسيليا عام 2019 على سبيل الاعارة بداية ثم بصفقة نهائية في العام التالي. كما لعب مع منتخب اسبانيا دون 21 عاماً عام 2013.  

وبات غونزاليس الصفقة الخامسة للنصر في الميركاتو الصيفي بدأها مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري غيسلان كونان ثم البرازيلي لويز غوستافو، فالدولي السعودي عبدالرحمن غريب.

المصدر / وكالات
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