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شقيقة المعتقل هريش: ضغوطات تمارس على أهالي المعتقلين السياسيين لوقف فعالياتهم

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شقيقة المعتقل هريش: ضغوطات تمارس على أهالي المعتقلين السياسيين لوقف فعالياتهم

30 اغسطس 2022 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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أسماء هريش الناطقة باسم لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، وشقيقة المعتقل السياسي أحمد هريش

قالت أسماء هريش الناطقة باسم لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، وشقيقة المعتقل السياسي أحمد هريش، إن هناك ضغوطات تمارس على أهالي المعتقلين من أجل وقف الفعاليات والوقفات التي تنظم، رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي.

وبينت أن 86 يوماً مروا على اعتقال 6 مواطنين في مسلخ أريحا، على خلفية انتمائهم السياسي ومن ضمنهم شقيقيها أحمد. 

وأكدت أنه ومنذ اعتقال أجهزة أمن السلطة للمواطنين نظم أهاليهم وقفات على دوار المنارة رفضاً لهذا الاعتقال، موضحة أن والدة المعتقل السياسي أحمد هريش مضربة عن الطعام منذ 14 يوم رفضاً لاعتقال نجلها، إلى جانب  والدة الأسيران سعد وجهاد وهدان.

وأضافت "لا يوجد أي رد علينا من قبل أجهزة أمن السلطة حول أي معتقل من المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى مرور 86 يوما على اعتقال 6 مواطنين، ولا يوجد أي لائحة اتهام ضدهم.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، أكثر من 26 مواطنا، على خلفية توجهاتهم السياسية، معظمهم أسرى محررون وطلاب جامعات، ونشطاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقال السياسي #أحمد هريش

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