جبارين: معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الذي يستنفر نصرة لهم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، إنّ معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الأبيّ بكل أطيافه ومكوناته، ولن تبقى داخل أسوار السجون، وسيخوض غمارها أبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة.

وأكد جبارين في تصريح صحفي، أنّ إعلان الحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم؛ يأتي عقب تعنّت إدارة السجون في الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، واستمرارها في هجمتها الشرسة على الأسرى ومنجزاتهم.

وأضاف "على العدو الإسرائيلي أن يوقف عدوانه على أسرانا، وإننا في حركة حماس نعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم العدو ووقف الاعتداء على الأسرى".

وشدّد على أنّ الاحتلال بسلوكه الهمجي تجاه الأسرى والمسرى وأبناء شعبنا يزيد حالة التوتر، ويجرُّ المنطقة كلها إلى المجهول.

وتابع، "رسالتنا إلى الأسرى الأبطال أن أثبتوا في هذه المنازلة، ونُطمئنكم بأنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيُشكّلون سندًا وعونًا لكم في معركتكم ضد السجان".

وأشار جبارين إلى أنّ حركة حماس ملتزمة بالسعي المستمر والعمل الدؤوب للقيام بالواجب الأكبر تجاه أسرانا الأبطال؛ وهو العمل على تحريرهم بالسبل والوسائل كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين