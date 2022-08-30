رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية (الإكمال) الثانوية العامة 2022

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم يوم غدٍ الأربعاء عن نتائج (الإكمال) الدورة الثانية من نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022 وذلك عند الساعة الثامنة صباحًا.

رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية الإكمال انقر هنا.

وذكرت الوزارة أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة بلغ قرابة 18 ألف طالب وطالبة في مختلف الفروع ونجح منهم 11193 بنسبة 62.89%.

وتهدف الدورة الثانية من امتحانات توجيهي إلى إعطاء فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم خلال الدورة الأولى أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن 4 مباحث.

وعقب الإعلان عن نتائج الإكمال (الدورة الثانية من توجيهي فلسطين 2022) ستتوفر علامات الطلبة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

وستعرض نتائج دورة الاستكمال عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الخاصة بالتوجيهي، انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين