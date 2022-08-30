بلدية غزة والحكم المحلي تفتتحان امتداد شارع خليل الوزير بعد إنجاز تطويره

افتتحت بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي مشروع تطوير امتداد شارع خليل الوزير " شارع رقم 3 " (اللبابيدي) من تقاطع شارع اليرموك غربًا وحتى تقاطع شارع أحمد الجعبري (النفق) شرقًا بعد إنجاز أعمال تطوير البنية التحتية للمنطقة المذكورة من الشارع بالكامل.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم في الشارع بمشاركة؛ وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعددٍ من أعضاء المجلس البلدي، ومدير عام مؤسسة أمان فلسطين في ماليزيا سفيان أونش، ومدير مؤسسة أمان فلسطين في غزة م. عمر صيام، ووفد من قيادة الشرطة برئاسة مدير العمليات العميد علي النادي، ومدير شرطة بلدية غزة العقيد محمد نصر ولجنة الحي ولفيف من وجهاء وأهالي المنطقة والمواطنون.

وقال م. سمير مطير إنّ إنجاز الشارع يُعدُّ خطوة مهمة وايجابية ويساهم في تحسين الحركة المرورية في المدينة وتخفيف الضغط على شوارع أخرى، وشكَر مطير كافة المشاركين في إنجاز الشارع، مؤكدًا تطلُّع وزارة الحكم المحلي للتعاون في تنفيذ الجزء المتبقّي من الشارع والواصل بين شارعي أحمد الجعبري وصلاح الدين في أقرب وقت ممكن.

نقلة نوعية

بدوره؛ قال رئيس بلدية غزة إن المشروع يمثل نقلة نوعية في شوارع المدينة من حيث أنه يربط بين شرق المدينة وغربها ويساهم في التخفيف من الازدحام المروري عن قلب المدينة ويسهل الحركة للمواطنين في المنطقة ومناطق المدينة وقطاع غزة بشكل عام.

وأضاف أن البلدية بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لفتح الشارع وتطويره، مؤكداً أن افتتاح وتطوير الشارع سينعكس إيجابياً على القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة، ويساهم أيضاً في تسهيل الحركة لأهالي المنطقة.

وشكر رئيس البلدية كافة الشركاء المساهمين في إنجاز الشارع لاسيما وزارة الحكم المحلي ومؤسسة أمان ماليزيا والمواطنين سكان الشارع وكافة الجهات التي تعاونت مع البلدية لافتتاح الشارع وتطويره.

مشروع لاستكمال الشارع

بدوره؛ أكد م. سفيان أونش في كلمة مسجلة من ماليزيا اعتزاز الشعب الماليزي بالعلاقات التي تربطه بالشعب الفلسطيني وأن مؤسسة أمان فلسطين تعتز بخدمة الشعب الفلسطيني ومساعدته في تنفيذ المشاريع التي تعزز من صموده وتحسن من الأوضاع الحياتية في فلسطين.

من جهته؛ أكد م. عمر صيام أنّ مؤسسة أمان ماليزيا أدرجت ضمن خطتها للعام الجديد 2023 مشروع استكمال تطوير الجزء الثاني من الشارع؛ والواصل بين شارعي أحمد الجعبري غربًا وصلاح الدين شرقًا ضمن جهود استكمال المشروع، لافتًا إلى أنّ هناك وعودًا إيجابية للحصول على تمويل لتنفيذه مع بداية العام القادم.

وكانت بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي قد افتتحا الجزء المذكور في شهر تشرين أول / أكتوبر من العام الماضي بعد تأخُّر فتحه نحو 25 عامًا بعد صدور قرار اعتماده من قِبل البلدية ووزارة الحكم المحلي، وتأخّرت عملية افتتاحه بسبب وجود أراضي خاصة في المكان.

ُيذكر أنّ المنطقة المذكورة من الشارع بلغ طولها نحو 420 مترًا وعرضها نحو 30 مترًا وبلغت تكاليف تنفيذ المشروع نحو 820 ألف دولار بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين الماليزية.









المصدر / فلسطين أون لاين