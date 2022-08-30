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صدور كتاب "أنساقُ التَّوازُن الصَّوتيّ في شِعْر محمود درويش"

30 اغسطس 2022 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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غلاف كتاب "أنساقُ التَّوازُن الصَّوتيّ في شِعْر محمود درويش"

صدر حديثًا كتاب نقدي للشاعر الناقد المغربي، الدكتور أحمد بلحاج آية وارهام، حمل عنوان: "أنساقُ التـَّوازُن الصَّوتيّ في شِعْر محمود درويش.. مُقاربة وَصفيّة تأويليّة".

يقع الكتاب الصادر عن دار العائدون للنشر والتوزيع في عمّان في نحو مئة صفحة من القطع الصغير، وهو دراسة مكثفة ومعمّقة في تناول ظاهرة التوازن الصوتي، وأنساقه، ونماذج تطبيقية منه.

ويضم الكتاب ثلاثة مباحث، هي: فضاء اللعبة الشعرية، وأنساق التوازن الصوتي فيه، وتساوق الأنساق مع الدلالة والخيال.

ويصف وارهام في مقدّمة الكتاب دراسته بأنها "قراءة تعتقد بدئيًّا أنها ستطفئ حرائق الغياب في مطار الذاكرة والقلب، بخاصة إذا تعلّق الأمر برمز استثنائي نزل في هذا المطار بصيغة أبدية، ووضع كينونتنا، المنفية في الفظاعات، وفي عوالم: الكَوْكَلَةِ واُلْمَكْدَنَةِ والبَزْنَسَةِ، في أرض شعرية استثنائية".

ويضيف: "نتعرف في هذه الأرض إلى ذواتنا التي مارس عليها السياسي والديني والأيديولوجي أنواعًا من الحجب مهينة، وأنواعًا من الاغتصاب حقيرة، ونتنفس فيها زمنًا جماليًّا غير الزمن المستبد الذي بتر أحاسيسنا، وشوَّهَ رؤانا حتى صرنا نتصادى مع المألوف والمتواطأ عليه، ونشنق زهرة الاختلاف الراقصة في أعماقنا".

ويضيف متسائلًا: "هل القراءة بهذا الوجه ستجعلنا نقطع مع سلوكيات تريد منا العيش في غرف لا يتنفس فيها إلا غبار الموتى، ولا يتحرك فيها إلا ظلّ النمطية الماسخ؟".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأردن #محمود درويش #شعر #عمّان #أحمد بلحاج #آية وارهام

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