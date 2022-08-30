الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) - توجيهي فلسطين 2022

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها، اليوم، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) - توجيهي فلسطين 2022 سيكون يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية اضغط هنا.

وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( 62.89 %).

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المصدر / فلسطين أون لاين