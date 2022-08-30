مطلوب موظفي مبيعات للعمل في شركة راسل بقطاع غزة

شركة راسل هي شركة فلسطينية برؤية عالمية تسعى لخلق وصناعة وتطوير ثقافة التسوق الإلكتروني من خلال بناء وتطوير خدمات نوعية تلبي احتياجات المستخدمين في العالم العربي، توفر الشركة برنامج تدريب راسل وهو برنامج يوفر التدريب المكتبي والميداني للموظفين " مدفوع الأجر" ، من أجل تهيئتهم وتطوير قدراتهم والاستثمار بالناجحين من خلال التوظيف بعقود ثابتة

- الوظيفة: موظف مبيعات – برنامج التدريب

- العدد المطلوب : 10 من كافة المحافظات

- المكان: شركة راسل

- نوع العقد: تدريب لمدة 3 شهور ينتهي بعقد ثابت للناجحين

- المدير المباشر: مدير المبيعات.

- آخر موعد للتقديم: 05/9/2022.

المهام والمسؤوليات : موظف المبيعات هو الشخص المسؤول عن الوفاء بكافة أمور البيع وتقديم المعلومات الكاملة والصحيحة عن الشركة، والعمل على جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن ) شركات وأفراد( من خلال القنوات المتاحة، كما يلتزم بعكس صورة الشركة بالشكل السليم. سيخضع الموظف لبرنامج تدريب متكامل داخل الشركة لفترة زمنية محددة قبل البدء بالعمل والمهام.

المهام الرئيسية :

- الفهم التام للخدمات التي تقدمها الشركة وآلية عملها في حدود مجال عمله.

- الجاهزية والاستعداد التام للإجابة عن استفسارات الزبائن في مجال عمله.

- بذل الجهود لتحقيق الأهداف اليومية، بما ال يتعارض مع الأهداف الشهرية والسنوية العامة.

- توفير المعلومات حول ميزات المنتجات والخدمات التي ستقدم للعملاء والتشجيع على تجربة هذه الخدمات.

- تحضير الخطة الأسبوعية شاملة الأهداف البيعية والزيارات الميدانية

- المتابعة مع محفظة الشركات الخاصة بالموظف لضمان الالتزام بسياسات الشركة للإجراءات السليمة والعمل وفقا

- التعامل مع أي نوع من التعليمات والإجراءات واللوائح والنظم التي تكون بإخطار من أو خطياً المدير المباشر شفويا .

- القيام بالمهام التي يكلفه بها المدير المباشر.

- العمل بروح الفريق، والمتابعة مع الزملاء من خلال خطط مشتركة لضمان عدم حدوث تعارض او تضارب

- تقديم تقرير اسبوعي وشهري للمدير المباشر عن طبيعة العمل والإنجاز من خلال التوافق مع الخطة الأسبوعية والشهرية

الخبرة والمؤهلات :

- دبلوم إدارة أعمال أو تسويق أو علاقات عامة أو محاسبة، أو تخصصات ذات العلاقة

- اللباقة وحسن المظهر

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الميداني.

- معرفة جيدة في مجال التسوق الإلكتروني واستخدام الإنترنت

المهارات :

- القدرة على التعامل مع الزبائن.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التسوق الإنترنت والبيع عبر الإنترنت .

- القدرة على استخدام برامج office Microsoft

- القدرة على العمل مع الفريق

- القدرة على التعلم واكتساب المهارات.

- القدرة على الإقناع.

- القدرة على التشبيك

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلبة الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم الاتصال بالمرشحين لإجراء المقابلات والاختيار وفقا لتوفر الشروط والمؤهلات والمهارات المطلوبة.

- للاستفسار يمكنكم مراسلتنا عبر الإيميل :

[email protected]

- آخر موعد للتقديم يوم الأحد الموافق 05/09/2022 .