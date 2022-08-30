ضغوط أمريكية على السلطة لسحب مشروع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حثت السلطة الفلسطينية على عدم طرح مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن، يقضي بقبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة.



وحذرت الإدارة الأمريكية الفلسطينيين، من أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) حال تقديم الطلب، حسب ما قاله مسؤولون كبار في الجانبين الأمريكي والفلسطيني، لموقع (واللا) العبري.



وكانت السلطة، أعلنت قبل أسابيع قليلة، أنها ستجدد جهودها لقبولها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وستطرح الموضوع للتصويت في مجلس الأمن، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أيلول/سبتمبر المقبل.



وبين الموقع نفسه، أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يريد استخدام هذه الخطوة لمحاولة إعادة القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال الدولي، وبالتالي محاولة كسر الجمود في عملية السلام".



يذكر أن فلسطين تشغل بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، وحصولهم على العضوية الكاملة يمنحها اعترافا دوليا.



وتقدّم الفلسطينيون بطلب لعضوية الأمم المتحدة عام 2011، لكنه لم يصل إلى مجلس الأمن، من أجل طرحه للتصويت.



ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة، عام 2012 بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية المشاركة في بعض عمليات التصويت في الجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين