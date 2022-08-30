الشعبية: وحدةُ المقاومةِ بإطارِ غرفة العمليّات المشتركة خطوةٌ ضروريةٌ حققتها إرادةُ شعبِنا

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لضرورة الحفاظِ على المقاومة، وقدرتِها، ووحدتِها، مؤكدة أن وحدةَ المقاومةِ المسلّحة في إطارِ غرفةِ العمليّاتِ المشتركة، هي خطوةٌ ضروريةٌ حققتها إرادةُ الشعبِ الفلسطيني، يجبُ تقويمُها وتطويرُها، وتحويلُها إلى جبهةِ مقاومةٍ وطنيةٍ موحَّدة.

جاء ذلك في كلمة لنائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر، خلال مهرجان إحياء ذكرى استشهاد القائد الوطني أبو علي مصطفى الـ21 في غزة.

وقال مزهر إن هذه الجبهة هي التي تحدّدُ تكتيكاتِ المقاومةِ متى وأين وكيف تقاومُ ارتباطًا بمصلحةِ شعبِنا، مضيفا واهمٌ من يظنُّ أنّنا سنفرّطُ بالمقاومةِ أو سنسمحُ بالمساسِ بها أو دقِّ الإسفين بين فصائلِ المقاومةِ المختلفة، بل سنواصلُ العملَ من أجلِ تطويرِها وصولًا لجبهةِ مقاومةٍ وطنيةٍ واسعة.

وأوضح أن إحياء الذكرى السنويّة الحاديةِ والعشرين لاستشهاد القائد الوطني والقومي الكبير أبو علي مصطفى، "لنؤكّدَ مجدّدًا على وفائنا لما تركه لنا هذا الراحلُ الكبيرُ من إرثٍ كبير، واستلهامِ الدروسِ والعبر من هذه المدرسةِ الثوريّة التي تجسّدت فيها روحُ العطاء والانتماء للوطن، وتمثّلت في شخصيّته صفاتُ التواضع والنقاء الثوريّ، والفكر والوعي والصلابة، والشخصيّة الصادقة الثابتة التي لا تساوم على المبادئ".

وأضاف: "بعد مرور واحدٍ وعشرين عامًا على رحيل القائد أبو علي مصطفى، تأتي هذه الذكرى الأليمةُ في ظروفٍ صعبةٍ وقاسيةٍ يمرُّ بها شعبُنا الفلسطينيّ في ظلِّ هجمةٍ صهيونيةٍ شرسةٍ، وفي ظلّ تطوراتٍ عربيةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ كان لها تداعياتُها على الوضع الفلسطيني".

وأكد أنه رغم كلِّ ذلك فقد سجّلت المقاومةُ تقدّمًا ملموسًا في تطوّرِ أدواتِها وأسلحتِها النوعيّة، وتنوّعِ أشكالِها وتكاملِها كسلاحٍ يشهرُهُ شعبُنا للتعبيرِ عن وحدةِ الساحاتِ وتكاملها، التي تجسّدت بالملموسِ في معركة سيف القدس، والعمليّات الفدائيّة التي انطلق بها مقاتلو شعبِنا في ميادينِ البطولةِ والفداءِ والاشتباكِ المفتوحِ مع العدوّ.

وأردف مزهر: "رغمَ هذهِ الإنجازات، يجب أن نقولَ الحقيقةَ بوضوحٍ، (..) هناك عجز للقوى السياسيّةِ عن ترجمةِ الوحدةِ النضاليّةِ والميدانيّةِ التي صنعها شعبُنا في ميادينِ المواجهة.

وأكمل رغمَ إنجازاتِ معركةِ سيف القدس في توحيدِ ساحاتِ الوطنِ في حراكٍ ميدانيّ، إلّا أنّنا فشلنا جميعًا في إيجادِ جسمٍ نضاليٍّ موحَّدٍ على امتدادِ فلسطين، وفي مواقع وجودِ شعبِنا في الداخلِ والخارج.

وشدّد بقوله أنه "واهمٌ من يظنُّ أنّنا سنفرّطُ بالمقاومةِ أو سنسمحُ بالمساسِ بها أو دقِّ الإسفين بين فصائلِ المقاومةِ المختلفة، بل سنواصلُ العملَ من أجلِ تطويرِها وصولًا لجبهةِ مقاومةٍ وطنيةٍ واسعة".

وأكّد أن مهمةَ تحريرِ الأسرى هي التزامٌ وواجبٌ وطنيٌّ وأخلاقي، ولتحقيق هذا الالتزامِ لا خطوطَ حمراء أمامَ المقاومةِ لانتزاعِ حريّتِهم.

ورأى أنّ حقوقَ ذوي الشهداء والأسرى خطٌّ أحمر، لا يمكنُ السكوتُ أو الصمتُ أمامَ سياساتِ العبث، التي قَسّمت شهداءَنا وأسرانا زمانيًّا ومكانيًّا، وعبثتْ بحقوقِهم المعيشيّةِ والمدنيّة، التي يجبُ أن تتوقّفَ، ويتمَّ الإفراجُ عن حقوقِهم في أسرعِ وقت، باعتبارِ هذا الحقِّ غير قابلٍ للمساومةِ أو التجزئة.

كما وأكّد أن الشعبية تعمل مع أبناءِ شعبِنا من القوى الوطنيّة والمجتمعيّة كافةً، من أجلِ تكاملِ ساحاتِ الفعلِ الميدانيّ والجماهيري، في إطارِ تجسيدِ مفهومِنا للمواجهةِ الشاملةِ مع العدو، وأنّ معركتَنا معَهُ هي معركةُ الشعبِ الفلسطيني جميعًا، ما يُوجبُ توحيدَ الطاقاتِ الوطنيّةِ والكفاحيّةِ في مقاومةِ الاحتلالِ والتصدّي لمخططاتِه.

وشدد مزهر على أن أي قيادةٍ سياسيّةٍ لا تستطيعُ الامتثالَ لإرادة شعبِها في الوحدةِ لا تستحقُّ موقعَها، وعليها مراجعةُ ذاتِها، وعلينا محاسبتُها.

وعدّ عنوان هذهِ الوحدةِ هو برنامجٌ وطنيٌّ لمواجهةِ الاحتلال، والتخلّي عن اتّفاقِ أوسلو الكارثي، والمضيّ تجاهَ تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍّ فلسطينيٍّ منتخبٍ يعبّرُ عن إرادةِ شعبِنا، فلا يحقُّ لأحدٍ مصادرةَ إرادةِ هذا الشعب.

وأضاف: "لذلك نحن في الجبهةِ الشعبية نعدُ شعبَنا بأنّنا سنناضلُ في كلّ شارعٍ وفي كلَّ موقعٍ لتحقيقِ هذهِ الإرادة، والتصدّي لكلِّ محاولاتِ تفكيكِ منظّمةِ التحريرِ الفلسطينيّة، وإعادةِ الاعتبارِ لميثاقِها الوطنيّ المتمسّكِ ببرنامجِ التحريرِ والعودة".

وأكّد أن ذلك يأتي انطلاقًا من أنّنا في الجبهةِ نؤمنُ أنَّ منظمةَ التحريرِ الفلسطينيّةَ هي ممثلُنا الشرعيُّ والوحيدُ الذي سنحافظُ عليه ونحميه ونمنعُ التفرّدَ فيه أو التغوّلَ عليه أو تشكيلَ بديلٍ عنه، ما يُوجبُ إعادةَ الاعتبارِ له ولدورِهِ الوطنيّ عبرَ استعادةِ سلطةِ الشعبِ الديمقراطيّةِ عليه، والتخلّصِ من نهجِ الهيمنةِ والتفرّدِ والإقصاء.

وعلى الصعيد العربي دعا مزهر لتوحيدِ الجهودِ الشعبيّةِ والحزبيّةِ والديمقراطيّةِ والبرلمانيّةِ لتجريمِ التطبيعِ ومقاومتِهِ باعتبارِهِ أحدَ أدواتِ الإرهابِ والاستيطانِ الصهيونيّ.

وأكد أن خطرَ التطبيعِ الذي يداهمُ المشروعَ الوطني من خلال كي الوعي الفلسطيني والعربي بالإيهام وكأنّ الصراعَ في المنطقةِ بين العربِ وإيران، بل هو من وجهةِ نظرنا صراعٌ وهميٌّ مع إيرانِ تستخدمُهُ الإمبرياليّةُ والصهيونيّةُ فزّاعةً لتبريرِ قَبولِ اندماجِ الاحتلالِ دولةً تتمتعُ بالشرعيةِ؛ لتكونَ جزءًا من منظومةِ العملِ الأمنيّ والاقتصاديّ المشترك، وبناءِ قواعدَ لدولةِ الاحتلال في بلدانِ التطبيع.

المصدر / فلسطين أون لاين