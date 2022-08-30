القانوع: إعلان القصور الأموية معلماً سياحياً تعدٍ سافر على قدسية "الأقصى"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "إضاءة الاحتلال منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى، وإعلانها كمعلم سياحي، يُعد تعديا سافرا على قدسية المسجد المبارك، ومحاولة يائسة لفرض واقع جديد فيه، وتغيير معالمه.

وقال القانوع في تصريح صحفي، الثلاثاء: إنّ "كل محاولات الاحتلال الصهيوني تغيير معالم الأقصى وتزوير كثير من مرافقه؛ لا يمكن أن تغير من الواقع شيئاً، أو تحرف حقائق التاريخ، وستظل هوية المسجد إسلامية عربية خالصة".

ودعا القانوع جماهير شعبنا الفلسطيني لمضاعفة الرباط في ساحات المسجد الأقصى، والتصدي لإجراءات الاحتلال العنصرية، وإفشالها بكل الوسائل".

المصدر / فلسطين أون لاين