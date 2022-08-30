نقابة العاملين في جامعة بيرزيت تبدأ إضرابًا مفتوحًا

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت قرب رام الله، أمس، بدء إضراب شامل ومفتوح حتى إشعار آخر، احتجاجًا على ما وصفته بـ"تنصل إدارة الجامعة من تنفيذ الاتفاق المبرم عام 2016".

وأكدت رئيسة نقابة العاملين في الجامعة لينا ميعاري، أن النقابة تخوض حراكًا نقابيًّا عنوانه حقوق العاملين في الجامعة.

وقالت ميعاري لصحيفة "فلسطين": إن "الإضراب جاء بعد جملة حوارات مع إدارة جامعة بيرزيت خاصة بتطبيق اتفاقية الكادر لعام 2016 المسماة بـ"اتفاقية الخليل" التي تفيد برفع طبيعة العمل بنسبة 15% على الراتب الأساسي للموظفين".

وبيّنت أن إدارة الجامعة ترفض تطبيق الاتفاقية، ولا تزال متعنتة في التزام مطلب إدارة العاملين، لذلك أُعلِن نزاع عمل في يونيو الماضي للمطالبة بتطبيق الاتفاقية.

وأشارت ميعاري إلى أنه بعد الإعلان عن نزاع العمل اتجهت نقابة العاملين إلى تعليق الدوام أمس واليوم.