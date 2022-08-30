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صورة ماني ومزراوي يرفضان حمل الخمر في صورة جماعية لفريقهما

30 اغسطس 2022 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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ساديو ماني ونصير مزراوي

في خطوة ألقت الاحترام، خطفا اللاعبان السنغالي ساديو ماني والمغربي نصير مزراوي، لاعبا نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار خلال جلسة تصوير مع أحد الرعاة التجاريين لشركة خمور "البافاري". 

وحمل لاعبو بايرن ميونخ أكوابا من الخمر "البيرة" لشركة "باولانر"، أثناء جلسة التصوير الدعائية، مع ارتداء اللاعبين زي ليدرهوزن التقليدي.

وحسب صحيفة dailymail البريطانية، فإن مزراوي وماني رفضا مسك الكوب المملوء بالخمر، التزاما منهما بتعاليم الدين الإسلامي، الذي يحرم بشكل قاطع شرب الخمر وحمله.

واعتاد نادي بايرن ميونخ على إقامة جلسة تصوير سنوية، يرتدي اللاعبون خلالها لباس ليدرهوزن (الزي الألماني التقليدي)، كما تتضمن الإعلان عن راعي الفريق.

وحظي موقف الثنائي بإشادات من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ماني ومزراوي قد انضما للفريق البافاري، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، ولعبا دورا بارزا في اعتلاء بايرن ميونخ لصدارة "البوندسليغا" هذا الموسم، برصيد 10 نقاط.

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المصدر / وكالات
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