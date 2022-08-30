العراق.. تجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت مصادر أمنية في العراق، صباح يوم الثلاثاء، بتجدد الاشتباكات في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وسط انتشار مكثف للقوى الأمنية.

وذكر المصدر لوكالة "السومرية نيوز" إن "القصف في المنطقة الخضراء تجدد بقذائف الهاون، وعلى مستوى قاذفات وأحاديات، وتركز في محيط مبنى الضيافة والأمن العراقي يتصدى لمهاجمين مسلحين".

بدورها، أعلنت وسائل إعلام عراقية، أن شللًا تامًا في بغداد بعد اشتباكات بين الفرقة الخاصة ومسلحين انتشروا داخل المنطقة الخضراء، مبينة أن القوى الأمنية العراقية تصدت لمتظاهرين مسلحين في محيط المنطقة.

وأشارت إلى وقوع إصابات خلال المواجهات بين المتظاهرين المسلحين والقوى الأمنية في المنطقة، حيث تم توجيه تعزيزات من الجيش العراقي من منطقة الكرخ إلى الرصافة في العاصمة.

يشار إلى أن العاصمة العراقية بغداد، شهدت منذ الأمس، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية، بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، وغلق المؤسسات كافّة، حيث اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن وقوع ضحايا.

المصدر / وكالات