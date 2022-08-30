مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسا استفزازية عند "باب الرحمة"

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".

وأوضحت في بيان مقتضب إن "قوات الاحتلال تواصل التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة".

وكثف الفلسطينيون والمقدسيون من دعواتهم لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية بحقه.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين