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ثمانية قتلى بانهيارات أرضية وفيضانات في سيراليون

30 اغسطس 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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سيراليون

لقي ثمانية أشخاص على الأقلّ مصرعهم في انهيارات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على فريتاون عاصمة سيراليون.

وقالت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث" في سيراليون، اليوم الثلاثاء: إنّ "أربعة رجال وامرأة وطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات لقوا مصرعهم الأحد في انهيار طيني غمر مساكنهم في حي لوكينغ تاون أثناء هطول أمطار غزيرة.

وأضافت: أنّ "رجلين آخرين لقيا حتفهما في حيي ماونت أوريول وبلاكهول رود في سقوط حواجز على مسكنين كانا بداخلهما".

وقال المتحدّث باسم الوكالة محمد باه، لوكالة فرانس برس: إنّ "أكثر من 800 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم حي كولبير بسبب الفيضانات، وطلبت السلطات من السكّان إخلاء حي لوكينغ تاون لوجوده أسفل جرف صخري مهدّد بالانهيار".

وتعاني سيراليون، الدولة الاستوائية الفقيرة الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي لغرب القارة الافريقية، باستمرار من فيضانات وانهيارات أرضية، وأسفرت هذه الكوارث الطبيعية عن تشريد مئات آلاف السكّان وتسبّبت بأضرار اقتصادية جسيمة على مدار العقدين الماضيين، وفقاً للبنك الدولي.

المصدر / وكالات
#فيضانات #انهيارات أرضية #سيراليون

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