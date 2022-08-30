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أحدهما خطيرة.. إصابة مستوطنَين اثنين بإطلاق نار شرق نابلس

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أحدهما خطيرة.. إصابة مستوطنَين اثنين بإطلاق نار شرق نابلس

30 اغسطس 2022 . الساعة 06:05 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم، أن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال، في مدينة نابلس.

وأكدت وسائل الإعلام، إصابة مستوطنَين اثنين، أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة، في عملية إطلاق نار تجاه مركبتهما أثناء محاولتها الدخول إلى منطقة قبر يوسف شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن المقاومين أطلقوا النار على مركبة تحمل لوحة صفراء، في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وانتشرت قوات الاحتلال في مكان إحراق المركبة.

ومنذ أشهر تشهد البلدة مواجهات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

كما تواترت مؤخرًا الاقتحامات الإسرائيلية لمدينة جنين ونابلس، في إطار عمليات تستهدف اغتيال أو اعتقال مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #نابلس #جنين #مقاومين

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