الصداقة الطرف الأول في نهائي بطولة النخبة الثانية

غزة / مؤمن الكحلوت:

تأهل فريق نادي الصداقة إلى نهائي بطولة الشهداء "النخبة" بنسختها الثانية لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم، في محافظات غزة والتي تحمل، عقب فوزه الثاني على فريق خدمات رفح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب خانيونس البلدي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المسابقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، باشراف اتحاد كرة القدم.

ووفق اللائحة الداخلية للبطولة، فإن المواجهات المباشرة لمصلحة الصداقة في مواجهة المنافسين اتحاد الشجاعية وخدمات رفح، بغض النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين في المجموعة ففوز أي من الشجاعية أو خدمات رفح في المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل سترفع رصيد الفائز منهما إلى 6 نقاط، بينما يملك الصداقة 6 نقاط من حصيلة فوزه على المنافسين قبل مواجهة غزة الرياضي الخميس القادم أيضا.

في المباراة الثانية تمكن الشجاعية من الفوز على نظيره غزة الرياضي بهدف نظيف سجله اللاعب ثائر أبو عبيدة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ليصبح رصيد الشجاعية 3 نقاط، متساويا مع خدمات رفح الذي تفوق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة على غزة الرياضي أيضا.

الشجاعية (١/صفر) غزة الرياضي

حقق اتحاد الشجاعية الفوز بهدف نظيف على غزة الرياضي ضمن المجموعة الثانية للبطولة عبر اللاعب ثائر أبو عبيدة، وفي مجريات اللقاء ظهر الشجاعية في الشوط الأول أكثر خطورة وأفضل تنظيما من نظيره الرياضي، بفضل التمريرات وتناقل الكرة بين وسط وهجوم الفريق من خلال وسيم فرج ومصطفى حسب الله، والتهديد الذي يشكله أيضا علاء عطية من الكرات الثابتة، والكرات الطولية التي يستلمها المهاجم يسار الصباحين، الذي سدد أكثر من مرة وهددت مرمى العميد، في حين حاول الرياضي عبر كامل الترامسي وفادي العراوي، بينما تمكن ثائر أبو عبيدة وخلفه الحارس أحمد الجرو من حماية مرمى الشجاعية.

الشوط الثاني تواصل الضغط نحو مرمى الرياضي ونجح المدافع ثائر أبو عبيدة في إحراز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة "66" برأسية في مرمى فريقه السابق، حاول الرياضي التعديل دون جدوى، ونجح الشجاعية من خلال مديره الفني نعيم السويركي في اختبار اللاعبين وتقديم أداء جيد للفريق لتبقى مباراته أمام خدمات رفح يوم الخميس المقبل على ملعب الشهيد محمد الدرة بدير البلح في نهاية مباريات المجموعة.

حكم اللقاء للساحة محمود أبو مصطفى، وساعده على الخطوط أحمد شبير ومحمد الغول، وإبراهيم الدعالسة حكما رابعا.

الصداقة (3 /1) خدمات رفح

حقق الصداقة فوزا هاما وغاليا على خدمات رفح بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس البلدي، ليصل الصداقة للنقطة السادسة من فوزين، فيما توقف رصيد خدمات رفح عند ٣ نقاط ويتبقى له مواجهة اتحاد الشجاعية.

وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوي حيث اعتمد إسلام أبو عريضة على ثلاثي المقدمة أحمد اللولحي وأحمد العمواسي ومعتز النحال فيما اعتمد الصداقة على سرعات صائب أبو حشيش ومحمد الحداد التي شكلت ازعاجا كبيرا على دفاعات خدمات رفح، حيث حاول الصداقة خطف هدف لولا تألق هيثم فتيحة حارس الأخضر فيما أضاع خدمات رفح أكثر من فرصة رأسية عبر أدهم القاضي وتسديدة أحمد اللولحي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء أكثر فاكثر مع تغييرات تنشيطية مختلفة للفريقين حيث تقدم معتز النحال بهدف للخدمات إثر تمريرة أدهم القاضي لكن رد الصداقة جاء سريعا بعدها بدقائق عبر لاعبه خليل مطر من انفراد تام، واستمرت نشوة الصداقة مع تراجع غير مبرر للخدمات ليتقدم من جديد عبر ميسرة البواب من ركلة جزاء، ثم أضاف البديل يوسف سالم ثالث أهداف الصداقة من تسديدة قوية من خارج الصندوق، بعد تبادل الكرات مع زملائه، لتمر الدقائق الأخيرة بمحاولات خدمات رفح لتقليص النتيجة، مع مرتدات خطيرة للصداقة لينتهي اللقاء بفوز مستحق للصداقة بثلاثة أهداف لهدف.

أدار اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده على الخطوط محمد خطاب وخالد بدير، وفايز عمران رابعا..