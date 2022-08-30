3 لاعبين ومدربهم يغادرون غزة .. اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:

تغادر بعثة منتخب الشباب قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري، متوجهة إلى فيتنام لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع واحد، قبل خوض تصفيات بطولة كأس آسيا، التي تسضيفها لاوس في الخامس من سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة، المدرب المساعد للمنتخب الوطني جهاد السدودي، إلى جانب اللاعبين " محمد الغزاوي، ومهند حسنين، وعمرو رزق"، بينما لم تضح الرؤية حول آلية التحاق اللاعب خالد النبريص.

وسيعسكر الفدائي الشاب لمدة أسبوع، يخوض خلالها مباراتين أمام منتخب فيتنام، ليكون الاستعداد الأخير قبل خوض التصفيات.

وتضم مجموعة الفدائي إلى جانبه منتخبات " اليابان، واليمن، ولاوس، وجوام"، حيث يفتتح الفدائي أولى مبارياته في المجموعة أمام المنتخب اليمني في العاشر سبتمبر المقبل.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني