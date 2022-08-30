أبو شهلا يقود مباراة المغرب وجزر القمر في بطولة كأس العرب للناشئين .. اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم الحكم الدولي الفلسطيني محمد أبو شهلا، لإدارة مباراة منتخبي المغرب وجزر القمر التي تُقام اليوم، ضمن بطولة كأس العرب للناشئين، التي تستضيفها دولة الجزائر الشقيقة.

ويُساعد أبو شهلا في اللقاء مواطنه خلدون أبو قبيطة من الضفة الغربية، والصومالي مواليد راجي علي، واليمني مختار العلامي رابعاً.

وتُعتبر هذه المباراة الثانية في البطولة لأبو شهلا حكماً للساحة، حيث سبق وأن كلف حكماً لمباراة عمان وليبيا وأدارها بجدارة، وأسند إليه مهمة الحكم الرابع في مباراة عُمان واليمن.

ويعتبر أبو شهلا " ٣٢" عاما، من أفضل الحكام في قطاع غزة، وتعتبر هذه المشاركة الدولية الثانية له العام الحالي، بعدما شارك في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا.