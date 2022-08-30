طياران يتشاجران داخل قمرة قيادة في رحلة جوية

في واقعة غير مألوفة، تشاجر طياران داخل قمرة قيادة طائرة، تابعة للخطوط الفرنسية.

وجاء شجار الطياران، أثناء قيادتهما لرحلة جوية تحركت من مدينة جنيف السويسرية صوب العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب المتداول، تطور الخلاف بين الطيارين إلى حدوث مواجهة جسدية.

وفي وقت لاحق، أصدرت الخطوط الجوية الفرنسية بيانًا بشأن الواقعة، قالت فيه إن الرحلة كانت تسير بشكل طبيعي، قبل أن تحدث مشكلة جرى حلها سريعًا، وهذا بعدما تبادل الطياران "إيماءات غير لائقة" بحسب المذكور.

ونوهت الشركة بأنها أوقفت الطيارين عن العمل أثناء تحقيقها فيما بدر منهما أثناء الرحلة.

المصدر / وكالات