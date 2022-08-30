20 قتيلا في اشتباكات العراق

أكدت مصادر طبية عراقية لقناة الجزيرة سقوط 20 قتيلا في المواجهات المسلحة التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين اعتزال العمل السياسي.

وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية، فقد أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن 7 قذائف هاون على الأقل سقطت في المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية وسفارات.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئاسة الوزراء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء في جميع المحافظات العراقية.

المصدر / وكالات