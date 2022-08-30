فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

20 قتيلا في اشتباكات العراق

مرتضى منصور يدرس الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك

النفط يقفز 2% بدعم من خفض محتمل لإمدادات أوبك+

نصائح مهمة عليك اتباعها قبل شراء جهاز "اللاب توب"

الاحتلال يكشف عن رفع حصة عمال غزة خلال الفترة المقبلة

نظام غذائي.. تعرف على كمية الخضروات التي يحبذ تناولها يوميًا؟

منظمة الصحة تحذِّر: طفرات جديدة لكورونا بعد الصيف

"البرغوثي": قوة الإسناد الشعبي للأسرى سيرفع سقف مطالبهم ويقصّر معركتهم مع السجان

البرلمان العربي يطالب كافة الأطراف السياسية العراقية بوقف التصعيد

كشف الأسرار الكيميائية لجاذبية الفانيليا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

20 قتيلا في اشتباكات العراق

30 اغسطس 2022 . الساعة 02:13 بتوقيت القدس
...

أكدت مصادر طبية عراقية لقناة الجزيرة سقوط 20 قتيلا في المواجهات المسلحة التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين اعتزال العمل السياسي.

وشهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية، فقد أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن 7 قذائف هاون على الأقل سقطت في المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية وسفارات.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئاسة الوزراء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء في جميع المحافظات العراقية.

المصدر / وكالات
#العراق #بغداد #اشتباكات في العراق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة