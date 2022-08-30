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مرتضى منصور يدرس الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك

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مرتضى منصور يدرس الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك

30 اغسطس 2022 . الساعة 01:10 بتوقيت القدس
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أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور يدرس تقديم استقالته من منصبه لرئاسة النادي.

وكان رئيس الزمالك قد دعا أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة طارئة، والتي أقيمت، اليوم الإثنين، بمقر النادي.

وأشارت إلى أن مرتضى منصور ألمح في جلسته إلى رغبته في تقديم استقالته من منصبه في رئاسة نادي الزمالك، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها.

ومن جانبهم، رفض أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، فكرة تقديم الاستقالة وأكدوا على ثقتهم الكبيرة في رئيس النادي، وطالبوه باستبعاد هذه الفكرة تماما.

وكان مرتضى منصور قد أكد عبر فيديو أذيع على قناة الزمالك منذ قليل، أنه يحترم ثقة أعضاء الجمعية العمومية به، مشيرا إلى أنه سيتم توضيح بعض الأمور الهامة.

المصدر / وكالات
#الزمالك #مصر #مرتضى منصور

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