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قاسم يستنكر مداهمة الاحتلال مسجدا في النقب المحتل

29 اغسطس 2022 . الساعة 21:38 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مسجد بدر في النقب المحتل

استنكر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم مداهمة شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في النقب المحتل.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "مداهمة الشرطة الصهيونية لمسجد البدر في مدينة رهط في الداخل المحتل، استفزاز حقيقي لمشاعر شعبنا، واستمرار للسياسة العنصرية البغيضة التي تمارسها المؤسسات الصهيونية ضد أهلنا في الداخل المحتل".

وأوضح أن انتهاكات سلطات الاحتلال مواصلة لسلوكها الإجرامي في العدوان على مقدساتنا في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

بدورها، أعربت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في الداخل الفلسطيني المحتل عن شجبها واستنكارها دخول عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى أحد مساجدنا في مدينة رهط بالنقب.

واعتبرتها "سابقة خطيرة جدا ومسيئة جدا لديننا ولأخلاقنا مهما كان السبب".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #النقب المحتل #حازم قاسم #مسجد بدر

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