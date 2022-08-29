منتخب فلسطين للناشئين يخسر من السودان بثلاثية

غزة/ وائل الحلبي:

ودع منتخب فلسطين للناشئين بطولة كأس العرب تحت 17 عاماً، بعد خسارته أمام منتخب السودان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في ولاية معسكر الجزائرية التي تستضيف البطولة.

وغادر منتخب الناشئين البطولة بعد توقف رصيده عند نقطة واحدة من تعادله أمام الإمارات، فيما تأهل منتخب السودان للدور القادم بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، خلف الجزائر التي فازت على الإمارات ورفعت رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.

وعلى الرغم من البداية الجيدة للمنتخب الفلسطيني في الجانب الهجومي، إلا أن منتخب السودان كان المبادر للتسجيل عبر لاعبه مصعب أحمد، لينتهي الشوط الأول بتقدم السودان.

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب السوداني في تسجيل هدفين عبر موسى علي ومنذر صابر، فيما واجه منتخب الناشئين صعوبة كبيرة في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه برغم محاولاته على المرمى.

وكان منتخب فلسطين للناشئين استهل مشواره في البطولة بالخسارة من الجزائر بخماسية نظيفة، قبل أن يتعادل سلبياً أمام الإمارات في مباراته الماضية، لكنه خسر من السودان بثلاثية وودع على أثرها البطولة.

المصدر / فلسطين أونلاين