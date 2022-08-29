أكد المواطن الأردني، أبو عبد الله الطوابيني، صاحب مطعم سهول سحاب، أنه لم يتوقع وصول أعداد كبيرة من الأردنيين إلى مطعمه الجديد، بعد منشور لابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الطوابيني في تصريحات صحفية لوسائل إعلام أردنية: "لم أتوقع هذا العدد وقمت بزيادة الكمية 10 أضعاف”.

وأضاف: "الشكر لله.. فتحت محل من أجل لقمة العيش ولقمتي ولقمة بناتي".

بالفيديو والصور | بعد إنقاذ عمله.. ماذا قال صاحب #مطعم_سهول_سحاب؟



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وشهد مطعم سهول سحاب، في العاصمة عمّان، خلال افتتاحه الرسمي عصر اليوم الإثنين، اكتظاظا كبيرًا من الزبائن بعد المناشدة التي نشرتها ابنة أحد العاملين فيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الناشطون مع المناشدة، حتى تصدر وسم #مطعم_سهول_سحاب الترند في “تويتر”، على مستوى الأردن، ليكون من أشهر المطاعم في الأردن.

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وكانت الفتاة طلبت من المواطنين دعم مطعم يعمل فيه والدها “معلم شاورما” والذي افتتح قبل 3 أيام وهو مصدر رزقه الوحيد ولم يشهد أي إقبال خلال تلك المدة، ما دفعها لنشر مناشدة عبر إحدى المجموعات على “فيسبوك”، مشيرة إلى الجهد والتعب الذي بذله لأجل ذلك.

وخلال الافتتاح عصر اليوم الإثنين، قالت “ربى” صاحبة المناشدة: “طلبت فزعة الأردنيين فحضر الآلاف".

وأضافت: "ما نشرته كان عفويًا وصدمت بالعدد الهائل من المواطنين الذين حضروا للمطعم”. وفق ما نقلته "الغد" عنها.

















المصدر / فلسطين أون لاين