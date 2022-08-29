القيادي "حنيني": الفصائل في سجون الاحتلال تقود المعركة بشكل موحد

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، أن فشل حوار الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعني أن درجة التوتر سترتفع.

وشدّد حنيني على أن الفصائل في سجون الاحتلال تقود المعركة بشكل موحد، موضحاً أن عنوان هذه المرحلة الوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة الطوارئ من جميع الفصائل في السجون دليل على ذلك.

ولفت إلى أن إغلاق الأقسام داخل سجون الاحتلال، يعني رفع حالة الطوارئ لدى الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن حالة الوحدة الموجودة في سجون الاحتلال، تعطي الأسرى قدرة وقوة على كسر إرادة السجان.

وذكر حنيني أن الاحتلال يحاول استخدام الأسرى في لعبته الانتخابية، ما يشكل خطراً حقيقياً عليهم، مبيناً أن الأحزاب الصهيونية تتفنن في التسابق بإيذاء أسرانا في سجون الاحتلال من أجل الانتخابات.

يشار إلى أن جلسة الحوار مع إدارة سجون الاحتلال بسجن "هداريم" الإسرائيلي فشلت مساء اليوم، وقرر الأسرى إغلاق جميع الأقسام غداً الثلاثاء، والاستعداد للإضراب المفتوح عن الطعام، والذي يشارك فيه أكثر من 1000 أسير يوم الخميس المقبل.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددًا من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجن مجدو، تزامناً مع تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد انتهاكات إدارة سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين