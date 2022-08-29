حظر تجوال بجميع محافظات العراق في ظل توترات بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الإثنين، فرض حظر تجوال شامل في جميع محافظات البلاد في ظل توترات أمنية بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، أنها "تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين (17:00 ت.غ) إلى إشعار آخر"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت القيادة فرض حظر تجوال شامل في بغداد، ودعت قبله المتظاهرين إلى إخلاء المنطقة الخضراء.

وأطلقت قوات الأمن الإثنين، النار بكثافة وأبعدت المتظاهرين من أنصار التيار الصدري عن محيط القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسيطرت عليه بالكامل، وفق وسائل إعلام محلية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية في مقر العمليات المشتركة لمناقشة اقتحام المتظاهرين لمؤسسات حكومية.

وعقب الاجتماع، دعا الكاظمي في بيان المتظاهرين إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر".

فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، أن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية الترفع عن الخلافات.

وتابع عبر بيان، أن "الظرف العصيب الذي يمر ببلدنا يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسرا فيها".

وحذر صالح من أن "تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة".

ودعا المتظاهرين إلى "الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة".

وجاء اقتحام المتظاهرين لمؤسسات حكومية إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، في ظل أزمة سياسية مستمرة في العراق منذ أكثر من عشرة أشهر.

والسبت، اقترح الصدر تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر".

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا زال متواصلا داخل المنطقة الخضراء، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" (مقر من إيران) محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

المصدر / الأناضول