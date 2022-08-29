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الاحتلال يبعد فلسطينية من القدس عن "الأقصى"
29 اغسطس 2022 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
إلهام نعمان
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينية من القدس المحتلة عن المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت إبعاد المواطنة المقدسية إلهام نعمان، عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة شهرين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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