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مستوطنون يعتدون على طفل فلسطيني في الخليل

29 اغسطس 2022 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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الطفل إسلام التميمي

اعتدى مستوطنون من مستوطنتي "بيت هداسا" و"رماتي يشاي" في الخليل اليوم الاثنين، على طفل قرب منزله، وأصابوه بجروح، فيما حطموا زجاج منزل وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين تحت حماية قوات الاحتلال، اعتدوا بالضرب على الطفل اسلام شريف التميمي (١٣عاما)، اثناء تواجده في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ما تسبب بإصابته برضوض وجروح في رأسه، عولج على إثرها ميدانيا.

وفي ذات السياق، حطم مستوطنون من مستوطنة "بيت هداسا" زجاج منزل لعائلة سدر، في شارع الشلالة وسط المدينة، وأثاروا حاله من الرعب لدى اطفال العائلة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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