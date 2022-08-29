سفيرة لبنانية سابقة تعلن ترشحها لرئاسة الجمهورية

أعلنت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ​ترايسي شمعون​، ترشحها لانتخابات الرئاسة المقبلة، قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خاص عقدته شمعون في بيروت، الإثنين، للإعلان عن ترشّح​ها لمنصب رئيس الجمهورية التي تجري انتخاباتها في 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت شمعون: "سأعمل لإيجاد قواسم مشتركة بين جميع القوى السياسية، بهدف تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، وفك أسر الشعب من التجاذبات الداخليّة العقيمة".

ورأت أن "لبنان لا يمكن أنْ يُحكم من أحد أو ضدّ أحد، إنما عبر مؤسساته الدستورية ودعم الجيش والقوى الأمنية، وقضاءٍ مستَقل يضمن للناس محاكمات عادلة".

وأكدت "التمسّك بسيادة لبنان واستقلاله واستحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم"، وشددت أن "هذا المَوْضوعَ لا يُعالج بالتَحدي والاستقواء والرهانات الخارجية".

وترايسي شمعون من مواليد العام 1960، كاتبة وناشطة سياسية تنحدر من أصول لبنانية وأوروبية.

وهي ابنه الزعيم السابق لحزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، وحفيدة الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون (1952- 1958).

والجمعة الماضي، أعلن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ترشحه لرئاسة الجمهورية، وفق برنامج حمل شعار "الازدهار والأمان وكرامة الإنسان".

والخميس المقبل، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب، وينطلق العد العكسي للشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس ميشال عون.

المصدر / الأناضول