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بالفيديو والصور فوزي وموزي بغزة.. تعرّف إلى تفاصيل الزيارة

29 اغسطس 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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فوزي وموزي بغزة

أعلن نادي تشامبيونز الرياضي، اليوم الإثنين، عن وصول الفريق الفني "فوزي وموزي" إلى قطاع غزة.

وقال النادي في منشور له عبر فيسبوك: "أصدقاؤنا وأطفالنا الأحباب، حابين نخبركم إنه ولأول مرة في قطاع غزة، فوزي موزي وتوتي وصلوا تشامبيونز".

وأضاف: "بانتظاركم اليوم في سكتشات مسرحية وفقرات كتيرة وممتعة، خليكم جاهزين وبنستناكم على الموعد".
 

وتابع: "اللي فاتتوا فرصة اليوم الأول، التذاكر لليوم الثاني متاحة".

وأردف النادي بالقول: "موعدنا، الحفل الأول: الإثنين 29/8/2022 (نفذت كمية التذاكر)، الحفل الثاني: الثلاثاء 30/8/2022 (متوفرة حالياً ضمن نقاط البيع الرئيسية)، من الساعة 6:00 حتى 8:00 مساءً".

وسيعقد الحفل في مقر نادي تشامبيونز – غزة – الشيخ عجلين – شارع 10.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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