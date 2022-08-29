فوزي وموزي بغزة.. تعرّف إلى تفاصيل الزيارة

أعلن نادي تشامبيونز الرياضي، اليوم الإثنين، عن وصول الفريق الفني "فوزي وموزي" إلى قطاع غزة.

وقال النادي في منشور له عبر فيسبوك: "أصدقاؤنا وأطفالنا الأحباب، حابين نخبركم إنه ولأول مرة في قطاع غزة، فوزي موزي وتوتي وصلوا تشامبيونز".

وأضاف: "بانتظاركم اليوم في سكتشات مسرحية وفقرات كتيرة وممتعة، خليكم جاهزين وبنستناكم على الموعد".



وتابع: "اللي فاتتوا فرصة اليوم الأول، التذاكر لليوم الثاني متاحة".

وأردف النادي بالقول: "موعدنا، الحفل الأول: الإثنين 29/8/2022 (نفذت كمية التذاكر)، الحفل الثاني: الثلاثاء 30/8/2022 (متوفرة حالياً ضمن نقاط البيع الرئيسية)، من الساعة 6:00 حتى 8:00 مساءً".

وسيعقد الحفل في مقر نادي تشامبيونز – غزة – الشيخ عجلين – شارع 10.





المصدر / فلسطين أون لاين