"التعليم البيئي" يوثّق 391 نوعًا من الطيور في فلسطين

وثّق مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، 391 نوعًا من الطيور في محافظات الوطن، بما فيها القدس المحتلة، بعد أن سجلت 16 نوعًا جديدًا.

وأكد المركز في بيان صحفي، أن الطيور تنتمي إلى (25) رتبة، و(71) عائلة، و(203) أجناس، مشيرًا إلى أن هذه التصنيفات تأتي بعد دراسات استمرت 24 عامًا، والتزمت التصنيفات العالمية الجديدة وتحديثاتها.

واعتمدت القائمة 70% من بياناتها على عمل باحثي المركز الميدانيين في توثيق الطيور ودراستها، من خلال 7 محطات لتحجيل الطيور ومراقبتها في: طاليثا قومي ببيت جالا، وهي المحطة الرئيسة، واثنتين موسميتين داخل المشروع الإنشائي وامتداد وادي القلط في أريحا والأغوار، وواحدة موسمية في كل من فقوعة شرق جنين، وداخل مرج ابن عامر، وطولكرم، وعش غراب ببيت ساحور.

كما استندت 30% من معطياتها إلى مراجعة المصادر العلمية والأبحاث، وتوثيق مصوري الحياة البرية من المحترفين والهواة في مراقبة الطيور.

وبحسب القائمة، التي يستعد المركز لنشرها، فإن أبرز الطيور الجديدة في القائمة، الجشنة زيتونية الظهر، واليمام القمري الشرقي، والبلشون المخطط، والبومة الفرعونية، والأبلق البازلتي.

وأشار المركز إلى أن القائمة السابقة التي أصدرها عام 2015، واعتمدت في التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي لسلطة جودة البيئة، والجهاز المركزي للإحصاء كانت تضم (373) نوعًا من الطيور، شملت (22) رتبة و(64) عائلة أساسية، و(30) عائلة فرعية، و(186) جنسًا.

المصدر / فلسطين أون لاين