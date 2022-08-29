10 معلومات مهمة قد لا تعرفها عن مكيفك

تعد مكيفات الهواء (ACs) من أكثر الأجهزة المنزلية استخدامًا خلال فصل الصيف، على مر السنين، زادت مبيعات هذا الجهاز بشكل كبير لأن أجهزة التكييف الحديثة قوية نسبيًا وموفرة للطاقة.

كما أدت شعبية أجهزة التكييف إلى زيادة الوعي العام بها. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأشياء التي قد لا تعرفها عن مكيفات الهواء؛ لمساعدتك، قمنا بإدراج 10 أشياء مهمة يجب أن تعرفها عن أجهزة التكييف.

1- يساعد الحفاظ على مروحة السقف على سرعة معتدلة أثناء تشغيل المكيف على تبريد الغرفة بشكل أسرع

يساعد تشغيل مروحة السقف على سرعة منخفضة أو معتدلة أثناء تشغيل المكيف على تبريد الغرفة بسرعة. بمجرد ضبط درجة حرارة مكيف الهواء الخاص بك على المستوى الأمثل، يجب عليك أيضًا تشغيل المروحة لتوسيع نطاق الهواء البارد. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام مراوح السقف بسرعات عالية أثناء تشغيل مكيف الهواء قد يأتي بنتائج عكسية حيث قد يستغرق الأمر وقتًا أطول من المطلوب لتبريد الغرفة.

2- تتغير كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف كل بضع سنوات

حساب كفاءة الطاقة هو نسبة كمية الحرارة السنوية التي يمكن أن يزيلها التيار المتردد إلى إجمالي كمية الطاقة التي يمكن أن يستهلكها في السنة. يتم حساب كفاءة الطاقة لأي مكيف على أساس متوسط ​​الأداء بناءً على درجات الحرارة - الخارجية - بين 24 درجة إلى 43 درجة مئوية. وبالتالي، فإن كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف تتغير كل بضع سنوات. هذا يعني أن مكيفك من فئة 5 نجوم قد يظل أو لا يظل 5 نجوم في العام المقبل.

3- لا يعني ضبط منظم الحرارة على درجة حرارة منخفضة تبريدًا أفضل

يعتقد الناس أن مكيف الهواء سيوفر تبريدًا أفضل عندما يتم ضبط إعداد درجة الحرارة على مستوى منخفض. لكن هذا ليس هو الحال. وفقًا لمكتب كفاءة الطاقة (BEE)، فإن 24 درجة هي درجة الحرارة المثالية لجسم الإنسان وأي مكيف سيأخذ حمولة أقل لتحقيق هذا الهدف مقارنة بأقل إعداد لدرجة الحرارة.

4- إبعاد مكيف الهواء عن أشعة الشمس المباشرة يعزز الكفاءة

على الرغم من أن الحفاظ على برودة غرفتك من مهام المكيف، إلا أن الحفاظ على برودة الجهاز يمكن أن يساعده في العمل بكفاءة. يساعد إبعاد مكيف الهواء عن أشعة الشمس المباشرة أو إبقائه تحت الظل على تجنب ارتفاع درجة الحرارة كما أنه يسهل تبريد مكيف الهواء بشكل أفضل. إذا كان مكيف الهواء بالفعل ساخنًا جدًا قبل تشغيله، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتبريد الغرفة.

5-تخفض المرشحات المتسخة التبريد وتزيد من فواتير الكهرباء

يمكن لمرشحات التيار المتردد المتسخة أن تعرقل دخول الهواء. نتيجة لذلك، يستغرق الجهاز وقتًا أطول لتبريد الغرفة مما يؤدي إلى فواتير كهرباء ضخمة. يُنصح بضرورة الحفاظ على نظافة فلاتر مكيف الهواء. يقترح الخبراء أنه يجب عليك تنظيف المرشحات كل أسبوعين لضمان تدفق هواء وتبريد أفضل.

6- يؤثر عدد الأشخاص في الغرفة على كفاءة تبريد مكيف الهواء

يجب أن تكون قد لاحظت أنه على الرغم من وجود الكثير من أجهزة التكييف في مطعم أو مسرح أو أي مكان عام آخر، إلا أن التبريد يتناقص تدريجياً كلما زاد عدد الأشخاص الذين يدخلون المكان.

قد يعتقد المرء أن كفاءة تبريد مكيف الهواء تعتمد على حجم الغرفة وسعة الجهاز، لكن عدد الأشخاص في الغرفة يؤثر أيضًا على التبريد. بعبارات بسيطة، كلما زاد عدد الأشخاص في الغرفة، كان التبريد أبطأ.

7- خرافة.. مكيف الهواء هذا لا يحتاج إلى خدمة لسنوات

تدعي معظم الشركات المصنعة أن مكيفات الهواء الخاصة بهم لا تتطلب الخدمة في كثير من الأحيان ولكن هذه خرافة. يوصى بضرورة صيانة مكيفات الهواء بانتظام، ولا يتم استخدام مكيفات الهواء على مدار العام ويمكن أن يتساقط الغبار على الجهاز عند عدم استخدامه. ستؤدي صيانة مكيف الهواء إلى زيادة كفاءة التبريد مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة.

8-جهاز التحكم عن بعد لا يقوم في الواقع بإيقاف تشغيل التيار المتردد

يريد معظمنا أن يبدأ مكيف الهواء الخاص بنا في التبريد على الفور بمجرد الضغط على الزر الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. لتحقيق ذلك، يقوم العديد من الأشخاص بإيقاف تشغيل الجهاز من جهاز التحكم عن بُعد وليس المصدر. ينتج عن هذا إهدار للكهرباء على شكل "حمولة خاملة" حيث يتم ترك الضاغط في هذه الحالة في وضع الخمول بحيث يمكن أن يبدأ مرة أخرى على الفور عند تشغيل مكيف الهواء.

9- لا علاقة لمكيفات العاكس بعاكس البطارية

سميت مكيفات الهواء العاكس بهذا الاسم لأنها تستخدم تقنية يمكنها تغيير سعة التبريد عن طريق ضبط تردد مصدر الطاقة للضاغط. يمكن تشغيل مكيفات الهواء العاكس وغير العاكس على عاكس للبطارية إذا كانت البطاريات كافية لتشغيل حمل الجهاز.

10- مكيف الهواء "الخالي من المثبتات" لا يعني أنك لست بحاجة إلى موازن على الإطلاق

يُقال أن العديد من أجهزة التكييف هذه الأيام "مكيفات خالية من المثبتات". هذا لا يعني أن هذه المكيفات تحتوي على مثبت جهد مدمج وأيضًا أنها لا تتطلب مطلقًاغضب واحد. تم تصميم مثبت الجهد ليحافظ تلقائيًا على مستوى جهد ثابت للحمل في مكيفات الهواء لمنع حدوث أعطال غير ضرورية في الطاقة. في حالة وجود تقلب في الجهد في المنطقة التي تعيش فيها يتجاوز حد جهد التشغيل، يلزم وجود مُثبِّت للجهد.

المصدر / وكالات