هذه قصة مطعم شاورما "سهول سحاب"؟

أنقذت الفتاة الأردنية ربى الطوابيني، والدها العامل في صنع أشهر الأكلات العربية (الشاورما)، بعدما نشرت مناشدة لدعم والدها ومحله المشهور، الذي لاقى كساداً كبيراً.

وكتبت ابنة صاحب المطعم الأردني في منشور لها عبر فيسبوك: "والله بكتب ودموعي على خدي، اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان وآخر اشي صار يبكي، أمانه ساعدوني بطلب صغير".

وتابعت: "بابا فتح محل شاورما سحاب والله تلات أيام ما بروح ع البيت وحاط كل تعبه بالمحل بس المحل ما بجيب شغل منيح وهوه كتير زعلان حكا لليوم معي وكان بعيط بحكيلي لسا ما بعت اشي".





وأضافت: "بابا اله بشتغل بالشاورما من 2003 الحمد لله دايما للكل بمدح بالخلطه والشاورما تاعته بس عشانه كبر بالعمر ما حد رضي يشغله عنده وهوه الوحيد يلي بنستند عليه بعد ربنا الحمد لله وقرر يفتح محل اله شاورما لانه ما حد بعرف المحل وجديد بابا مش قاعد ببيع منيح".

وأوضحت أنها "لا تملك حق الإعلانات التي يمكن أن تقيمها لوالدها".

وقالت: "هاد آخر حل إني أنزل بوست عشان تساعدوني أسألكم بالله ساعدونا بابا هاي رزقته الوحيدة أقسم بالله ما دخل من أول الشهر ع دارنا دينار والحمد لله بنحكي إن شاء الله خير، ساعدوني أسألكم بالله".

وفور نشر المنشور، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم في فيسبوك وتويتر وانستغرام وسنابشات مع حكاية "سهول سحاب".

ابنة صاحب محل "سهول سحاب" التي فزع لها الأردنيون تشرح لـ"العربية الأردن" ما حدث معها..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/DgB8XTJM0d — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) August 29, 2022

ماذا جرى بعد نشر المناشدة؟

وبعد نشر المناشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتفض الأردنيون لزيارة المطعم ودعمه والشراء منه.

وكان من بين الزائرين، وزير العمل نايف استيتية، مؤكداً أن المطعم يقدم الخبرات للشباب الأردني، وهو "داعم لنفسه بنفسه".

وفي منشور على صفحة المطعم، دعت إدارته الجماهير إلى حضور افتتاحه الجديد الساعة 6 من مساء اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022م.

وقبيل دعوة الافتتاح، نشرت مديروا المطعم منشوراً على صفحتهمن شكروا فيه جمهورهم وزوارهم الذين دعموهم بالحضور والمساندة.

وقالت: "مبدئياً شكراً لكل شخص وصل البيج هاد خلال ساعتين لهاد العدد اقسم بالله مش متخيلين كمية الفرحه اللي فرحتوني اياها، ما شاء الله كمية المسجات اللهم لك الحمد الحمدالله دائماً وابداً اللهم زد وبارك شكراً لكل شخص ساهم برفع البوست".

وأضافت: "شكراً كثير والله لو بقعد من هون ل سنين ل قدام اتشكر فيكم م بوفيكم ،الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الله يفرحكم ويسعدكم والله الدنيا لسا بخير".

ربى ابنة صاحب محل "سهول سحاب" تقبل رأس والدها..



الله يحفظهم لبعض يا رب 😍😍❤️



تصوير الصحافية في العربية الأردن @dara_abutaha pic.twitter.com/TIPQttHJmA — Ammar Hendi | عمّار الـهندي (@AmmarHendi) August 29, 2022











المصدر / فلسطين أون لاين