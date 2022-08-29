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الإعلان عن منح دراسية في جامعة الأمير محمد بن فهد بالسعودية

29 اغسطس 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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جامعة الأمير محمد بن فهد بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في جامعة الأمير محمد بن فهد بالسعودية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2022/2023.

للاطلاع على كافة التفاصيل والتعليمات الخاصة بالمنح الدراسية اضغط هنـــا

لتعبئة الطلب الخاص بالمنحة اضغط هنــا

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنــــا

آلية تقديم الطلب:

ونوهت الوزارة إلى أن على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات.

وأشارت إلى أن الطلبات تقدم مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، وطلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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