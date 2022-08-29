"القوى" تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة في "الأقصى"

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى من باب الأسباط؛ تحت حماية قوات الاحتلال، وذلك لأول مرة منذ العام 1967.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أن هذا الانتهاك يأتي في إطار التسارع في فرض واقع جديد على الأرض لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

ودعت اللجنة جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عن حرمته، ولإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة وقف استفزازات الاحتلال لمشاعر المسلمين ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمسجد الأقصى؛ التي ستؤدي لتفجير الأوضاع في المنطقة.



المصدر / فلسطين أون لاين