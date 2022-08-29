أجهزة السلطة في الضفة تواصل اختطاف 26 مواطنا على خلفية سياسية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 26 مواطنا، على خلفية توجهاتهم السياسية.

وتختطف مخابرات السلطة في الخليل، مساء أمس، الطالب في جامعة الخليل محمد زماعرة بعد اقتحام منزله، فيما يواصل وقائي السلطة في الخليل اعتقال المحرر مجـاهد الهور، والمحرر موسى أبو خضير لليوم الـ5 على التوالي، ويمدد اعتقال المحرر أسد الدين مفلح لمدة 15 يوماً، علماً أنه معتقل لليوم الـ5 على التوالي.

كما تختطف أجهزة السلطة الشاب أمير الخواجا، المرشح السابق عن كتلة الوفاء للسموع محمد هاشم الزعارير، والمحرر أحمد عبده لليوم الـ7 على التوالي، وتمدد اعتقال المحرر محمد سهيل أبو شخيدم لمدة 15 يوما، علمًا بأنه معتقل لليوم الـ8 على التوالي.

وفي السياق، تواصل، أجهزة السلطة اعتقال محمد فايز ترابي لليوم الـ9 على التوالي، علماً بأنه أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال، والمحرر عيسى شلالدة لليوم الـ10 على التوالي، كما تمدد اختطاف المحرر والمختطف السابق عمر الاغبر لمدة 15يوماً علما أنه مختطف لليوم الـ11 على التوالي.

ويعتقل وقائي السلطة الشاب نعمان صوافطة لليوم الـ12 على التوالي، والمحرر يزن رياض، والمحرر أحمد جمال دراغمة لليوم الـ13 وتحوله إلى سجن أريحا، علما أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس.

بينما لا تزال أجهزة السلطة تعتقل المحرر سليمان أبو صالحة لليوم الـ14 على التوالي، والشاب أحمد زياد صوافطة لليوم الـ16 على التوالي، والشاب قصي دراغمة لليوم الـ30 على التوالي في مسلخ أريحا، كما نقلت تنقل المحرر سعيد ناصر دراغمة إلى مسلخ أريحا، علماً أنه مختطف لليوم الـ30 على التوالي.

وتعتقل محكمة السلطة الطالب في جامعة بيرزيت قســام حمايل لليوم الـ67 على التوالي، والمحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 68 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

وتواصل مخابرات السلطة تواصل اختطاف المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ83 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ81 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، فيما تواصل والدتهم إضرابها عن الطعام لليوم الـ7 تضامناً معهم.

أما المحامي المتدرب أحمد خصيب، فلازال معتقلا لليوم الـ83 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، بينما لا تزال والدة المعتقل السياسي أحمد نوح هريش تواصل اضرابها عن الطعام لليوم الـ12 تضامناً معه، وهو معتقل لليوم 85 على التوالي.

وتستمر أجهزة السلطة فياعتقال المحرر علاء غانم من قلقيلية، المواطن منذر رحيب لليوم الـ85 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

المصدر / فلسطين أون لاين