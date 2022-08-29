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"التشريعي" يُعبر عن تضامنه مع باكستان إثر الفيضانات التي ضربه

29 اغسطس 2022 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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صورة حية من فيضانات باكستان

عبّر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أحمد بحر، اليوم الاثنين،  عن تضامنه مع الشعب الباكستاني وما تعرض له من مآسر وخسائر بسبب الفيضانات التي احتاجت بلادهم.

وقدّم بحر، في رسالة تضامن بعثها د. بحر إلى رئيس المجلس الوطني الباكستاني راجا برويز أشرف، تعازيه الحاراة ومواساته إلى "جمهورية باكستان الإسلامية، برلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مناطق في البلاد، وألحقت أضرارًا مادية جسيمة".

وأعلن عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعب الباكستاني الشقيق، معزيًا أسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ باكستان والشعب الباكستاني الشقيق من كل سوء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المجلس التشريعي #باكستان #فيضانات #مآسي #كوارث شعبية

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