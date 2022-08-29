الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الثلاثاء.

وذكرت الهيئة أن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (170) من الكشف رقم (2022/31) اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33) اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وكذلك تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين