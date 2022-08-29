أولياء أمور طلاب القدس يدعون لحراك موحد رفضًا للمنهاج الإسرائيلي

مع بدء العام الدراسي الجديد، دعا أولياء أمور طلاب في القدس المحتلة، لحراك مقدسي واسع وموحد رفضاً للمنهاج الإسرائيلي الذي يسعى الاحتلال لفرضه على أبنائهم.

وحذر أنور أبو لافي عضو اللجنة القانونية لأولياء أمور الطلبة في الكلية الإبراهيمية من الصمت على فرض المنهاج المحرف على طلاب القدس.

وقال إن المنهاج الإسرائيلي يزور التاريخ ويغير من فكر ونشأة الأطفال حول قضيتهم وهويتهم، وجميع القضايا الجوهرية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح لافي أن أولياء الأمور أخذوا على عاتقهم في هذه المرحلة عدم السماح للاحتلال بفرض المنهاج الإسرائيلي على أبنائهم.

ودعا لافي جميع المدارس والأهالي في القدس لتنظيم حراك واسع، بكلمة موحدة يستطيعون من خلاله كسر قرار الاحتلال.

وذكر أن التجربة خلال الأعوام السابقة، تؤكد أن الحراك المقدسي قادر على مواجهة أي قرار إسرائيلي، وخاصة ما يمس بالجيل الناشئ ويهدف لطمس الهوية المقدسية والفلسطينية.

وأشار لافي إلى أن الاحتلال قام بحذف مصطلح الأسرى والمحررين من المنهاج، وادعى أن الحواجز الإسرائيلية وضعت لتأمين المواطنين، كما تدخلوا في آيات القران وخاصة التي تتحدث عن الجهاد.

ونظم أولياء أمور القدس قبل يومين وقفة احتجاجية أمام الكلية الإبراهيمية، ووزعوا المنهاج الفلسطيني على الطلاب.

وقبل 4 أشهر هدد الاحتلال بإغلاق الكلية الإبراهيمية بحلول عام من تاريخه حتى تسوية أمورها.

ووجهت سلطات الاحتلال تحذيراً للكلية من استخدام المنهاج الفلسطيني، والا سيتم إغلاقها فوراً.

واعتبر أولياء الأمور القرار الإسرائيلي خطير وصعب ويمس القطاع التعليمي في القدس، في محاولة لطمس الهوية المقدسية والمنهاج الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين