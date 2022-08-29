"حماس" تهنئ ببدء العام الدراسي الجديد

هنّأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المؤسسات التعليمية والطلبة والأهالي ببدء العام الدراسي الجديد، داعية لإعداد جيل متسلّح بالعلم والقيم على طريق التحرير والعودة.

وأضافت "حماس"، في بيان لها، اليوم الإثنين: "بكل آيات التقدير والمحبة، تتقدّم الحركة إلى المؤسسات التربوية والتعليمية على امتداد الوطن وفي الشتات، مدرّسين وإداريين وموظفين، وإلى أبنائنا الطلبة والطالبات، وإلى الأهالي الكرام، بخالص التهنئة وجميل التبريكات، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023م".

وسألت الله أن يكون هذا العام الدراسي الجديد محفوفًا بالعطاء والتميّز والإبداع، مُكلّلًا بالنّجاح والتوفيق، بما يُحقّق الأهداف التربوية والتعليمية لجيلنا الفلسطيني، ويخدم قضيته ومشروعه الوطني.

وترحّمت "حماس" على أرواح شهداء شعبنا من الطلبة والمدرّسين، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

اقرأ المزيد: مليون و385 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة في الضفة وغزة

وأكدت استمرار مسيرة التربية والتعليم في فلسطين والشتات بخطًى ثابتة، تُعزّز الوعي وتُنمّي المعرفة، وتغرس القيم، وتشحذ الهمم، وتُقوّي العزائم، رغم عدوان الاحتلال وإرهابه وانتهاكاته ضد الطلبة والكادر التعليمي والمؤسسات التعليمية، التي هي رافعة مهمّة من روافع مشروعنا الوطني.

ودعت إلى التكاتف والتعاون لإنجاح العام الدراسي، "كما نشدّ على أيادي أبنائنا الطلبة ومؤسساتنا التعليمية إلى مواصلة مسيرتهم، إعلاءً لشأن العلم والمعرفة وترسيخًا لقيم النضال والتحرير والعودة".

التحق، صباح اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، مليون و385 ألف طالب وطالبة، بمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين